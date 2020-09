Un uomo commette un suicidio in diretta dopo che la sua vita viene sconvolta da dei dolorosi avvenimenti. E succede qualcosa di altrettanto terribile dopo.

È tremendo quel che è accaduto su TikTok con un suicidio in diretta. Autore del tragico gesto un uomo di 33 anni, Ronnie McNutt, ex veterano dell’esercito statunitense. Nel giro di pochi giorni Ronnie ha perso il lavoro, venendo licenziato. Ed anche la sua fidanzata lo ha lasciato, lo scorso 31 agosto.

Il dolore e la delusione per tutto ciò lo hanno oppresso a tal punto da diventare insopportabili. E così, dopo una settimana di tormenti, lui ha scelto di togliersi la vita. Lo ha fatto filmando sé stesso in una live su Facebook, anche se il filmato ha ricevuto subito un blocco dai filtri della piattaforma social. È però rimasto in circolazione quel tanto che è bastato a qualcuno per estrapolare il tutto e pubblicarlo su TikTok. Il social network molto in voga tra i giovanissimi ha contribuito a rendere virale a livello mondiale le terribili immagini in cui Ronnie dà alla morte sé stesso.

Suicidio in diretta, Facebook ferma il video che però finisce su TikTok