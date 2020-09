Temptation Island, salta tutto e Alessia è in tilt. Non era mai successo

Non era mai successo prima d’ora. Temptation Island non riesce a partire e Alessia è sotto choc. Ecco cosa è successo nel villaggio

Temptation Island è rimandato, l’inizio slitta di una settimana. E’ successo l’impossibile! La produzione ha dato la notizia via social della prima puntata posticipata, così dal 9 settembre si è passati al 16. Al timone della trasmissione c’è Alessia Marcuzzi, già reduce della scorsa edizione. Ma cosa è successo per aver stravolto i palinsesti di Mediaset? I motivi dello slittamento pare che siano da attribuire a un fatto molto curioso: una coppia, che ha preso parte al programma, sarebbe scoppiata in tempi record, mandando i montatori dello show in crisi. Da qui la decisione di posticipare partenza.

Temptation Island, un evento bizzarro manda in tilt