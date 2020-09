Un giovane truffa migliaia di Euro usando il nome di Belen

A Capri un giovane usa il nome di Belen Rodriguez per mettere a segno una truffa da migliaia di euro.

Nel periodo in cui Belen Rodriguez si trovava a Capri per trascorrere il periodo di vacanza, era protagonista inconsapevole di una truffa da migliaia di euro. Il reato è stato consumato da un trentenne che si spacciava per amico della nota showgirl argentina. Il nome di Belen veniva usato per frequentare hotel di lusso, noleggiare yacht e tutto ciò che serviva per trascorrere delle vacanze da sogno. Non solo nominava la Belen, per saldare i conti usava bonifici e carte false. I suoi documenti erano anch’essi falsi.

Truffa, smascherato il piano grazie a Belen Rodriguez

Il presunto diplomatico è stato smascherato da Danilo, l’addetto al noleggio dei yacht da lusso a Capri. Si è reso ben presto conto che avesse davanti un truffatore quando propose delle bottiglie di prosecco scadente ed il diplomatico disse che li conosceva e che il prodotto era molto buono. Ma la prova del nove Danilo riesce ad averla quando Belen noleggia lo yacht, a quel punto il giovane chiede se realmente tale croato fosse suo amico, ma arriva la secca smentita della showgirl. A questo punto Danilo ottiene l’ulteriore conferma della truffa che ha subito per un importo pari, nel suo caso a € 4.500. Tenta invano di cercare l’uomo ma è ormai irraggiungibile.

Il croato viene fermato dai Carabinieri e sottoposto a processo per direttissima per i reati di truffa e false attestazioni sulla propria identità. Scarcerato, si sono perse le tracce.

