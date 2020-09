Un Posto al Sole anticipazioni 8 settembre: Niko distrutto per Susanna dopo il loro matrimonio andato in rovina. Alla fine la perdonerà o è finita per sempre?

Un Posto al Sole durante queste sere si è fatto veramente interessante. Niko ha deciso di lasciare Susanna all’altare per quanto scoperto, è andato via dalla chiesa devastato e si è rifugiato a casa di Ugo, il suo amico da quando erano ragazzini. Renato e Giulia non sanno come comportarsi con lui, il giovane Poggi è distrutto e sembra inconsolabile dopo aver scoperto che Susanna lo ha tradito con Nicotera. Ora ha messo insieme tutti i pezzi: soltanto in questo momento ha capito perché la giovane Susanna era così riluttante prima delle nozze.

Un Posto al Sole anticipazioni 8 settembre: Niko devastato per com’è andato il suo matrimonio con Susanna

A pagare le conseguenze di questo matrimonio saltato, sono anche le famiglie. Giulia e Renato si sentono impotenti, per non parlare del piccolo Jimmy che era molto affezionato a Susanna.

Intanto Patrizio, dopo aver visto Clara in ospedale con Alberto, ha dovuto rinunciare al suo desiderio di starle accanto. Diego, invece, è in cerca di un nuovo lavoro e inizia a confrontarsi con il mondo dei rider. Viene aiutato da Michele e dalla radio, dopo aver avuto un’idea che può aiutarlo a fare più soldi.

