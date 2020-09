Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca una dama: “Sei malata, fatti una vita”. L’opinionista ha duramente attaccato Pamela per qualcosa accaduta quest’estate

Durante la puntata di Uomini e Donne c’è stato un brusco confronto tra Tina Cipollari e Pamela, che è tornata in studio per spiegare come sono andati gli ultimi mesi che ha vissuto dopo essersi lasciata con Enzo, il cavaliere con cui era uscito dal programma. I due hanno avuto una storia molto turbolenta che alla fine si è conclusa, perché c’erano troppe cose che rendevano le cose difficili.

Tina Cipollari durante la puntata di Uomini e Donne ha duramente attaccato Pamela: “Sei malata, perseguiti le persone”

Pamela è entrata in studio e ha rivelato che Enzo si è fidanzato e che lo è ancora, tutt’oggi. Lui ha negato tutto. Tina è intervenuta, dicendo che deve smetterla di pensare al suo ex, perché sono passati mesi e non ha il diritto di perseguitarlo in questo modo e di stalkerarlo. E poi la rabbia è esplosa, quando ha raccontato che quest’estate Pamela si è procurata il suo numero di telefono per scriverle e chiederle cosa le avesse detto Enzo, quando si sono incontrati per caso in aeroporto. Questa domanda ha molto infastidito l’opinionista, che le ha dato della malata. “Tu perseguiti le persone, fatti una vita“.

Pamela, ferita nell’orgoglio, è uscita dallo studio e ha deciso di non tornare più nel programma. Solo un momento di confusione o una decisione definitivamente?