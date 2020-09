Uomini e Donne: viso nuovo per Gemma Galgani, scontro con Tina

Gemma Galgani, una delle protagoniste di Uomini e Donne, si è presentata con un viso nuovo, senza rughe.

Nuova puntata per il programma Uomini e Donne, il dating-show Mediaset che dopo la pausa estiva ha ripreso nuovamente i battenti tutti i giorni su Canale 5. L’inizio della nuova stagione dello show non è passato certamente inosservato e il nuovo look di Gemma diventa motivo di dibattito. Soprattutto da parte di Tina Cipollari la quale non si è risparmiata in critiche e insulti, pare infatti che le abbia detto: “Questa donna non conosce vergogna” Visto l’enorme impatto mediatico scatenato da un semplice lifting, la protagonista di Uomini e Donne Over, ha deciso di rilasciare un’intervista e spiegare cosa l’abbia spinta a sottoporsi a questo trattamento estetico.

Gemma Galgani e la difficoltà ad accertarsi

La Galgani ha risposto alle domande dei numerosi telespettatori che ogni giorno guardano lo show Mediaset. Tra favorevoli e contrari, sul web non c’è un’idea uniforme; chi la critica accusandola di non accettare il tempo che passa e d’altra parte invece chi si complimenta con Gemma per l’ottimo risultato ottenuto. La diretta interessata nell’intervista dichiara:“C’è stato un periodo in cui non mi piacevo più di tanto e questo mi creava disagio nel rapporti con gli altri, visto che avevo avuto frequentazioni anche con uomini più giovani, come Sirius…”. Un disagio che certamente Gemma è riuscita a superare grazie a questo intervento di chirurgia estetica.

Infine Gemme risponde riferendosi alle parole di Tina e ammette: “Sono sottoposta da anni agli attacchi di Tina, che prova ad abbattermi, offendendomi con le sue parole” ma non ha aggiunto altro.

