Adriano Celentano, conoscete il figlio Giacomo? È lontano dai riflettori

Il secondogenito di Adriano Celentano non è molto noto rispetto alle sue due sorelle. Giacomo rivela il perché della sua emarginazione

Giacomo è il secondogenito del grande Adriano Celentano. Le donne di casa, le sorelle Rosita e Rosalinda, sono di certo più famose di lui che ha scelto, nonostante il cognome importate di rimanere lontano dei riflettori. Il figlio di Celentano e Claudia Mori ha seguito in parte le orme del padre.

Giacomo si è dato alla scrittura ed ha lavorato come redattore presso il giornale satirico Il Cartone. Nel 1989 ha deciso di intraprendere la carriera della musica, non quella dello spettacolo, ma della musica cristiana per la quale scrive e compoone brani.

Questo diciamo che non gli ha affatto spianato la strada anzi. Il figlio maschio di Adriano Celentano ha parlato di sé e della sua vita privata in una recente intervista.

LEGGI ANCHE –> Maria Grazia Cucinotta cambia look: che cambiamento – Foto

Adriano Celentano, il figlio Giacomo: “Io penalizzato per la mia fede”