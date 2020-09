Al Bano e Romina, il retroscena sulla loro separazione

Al Bano e Romina non stanno più insieme da tanto ma della loro storia si parla ancora. Il cantante ha rivelato di aver pregato tanto

Al Bano e Romina Power sono stati per anni una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo. Quando i due hanno annunciato la loro separazione è stato un colpo per tutti. Una coppia sul palco e nella vita privata che ha emozionato e che in tanti hanno seguito e cercato di imitare.

I due non ne hanno mai parlato approfonditamente e anche se da allora è passato molto tempo e Al Bano si è rifatto un’altra vita e un’altra famiglia accanto a Loredana Lecciso, Romina e il suo ex fanno ancora parlare.

A distanza di anni si parla ancora del loro rapporto, arrivato al culmine dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia, sparita nel nulla nel 1994. Da allora il rapporto si è incrinato ed i due non sono riusciti a sopportare il dolore insieme. È così si è chiuso un amore durato 20 anni.

Al Bano e Romina, lui parla della separazione: “Ho invocato un miracolo”

La separazione per Al Bano non è stato un momento facile. Più volte ha detto di aver sofferto molto e di aver passato un brutto momento della sua vita, tra la scomparsa della figlia e l’allontanamento di sua moglie.

Loro non ne hanno mai parlato ma secondo i ben informati sarebbe stata Romina a volere la separazione.

Al Bano ha cercato conforto nella fede in Dio e ha dichiarato di aver invocato, per anni, un miracolo: “Credo nei miracoli, né ho anche avuto alcuni di cui non parlo – ha detto – Ne ho invocato uno, che non è arrivato”.

Si è rifugiato nelle braccia di Dio il cantante di Cellino San Marco sperando in un ripensamento da parte di sua moglie ma così non è stato. Nel 1999 i due hanno deciso ufficialmente di separarsi.

