Alessia Macari ‘saluta’ l’estate con un bikini esplosivo – FOTO

Alessia Macari su Instagram continua a spopolare con le sue forme generose ed esplosive: un lato A esaltato nuovamente in bikini

E’ una delle influencer pi√Ļ amate e seguite su Instagram, non soltanto per i suoi consigli di stile ma anche per le sue forme semplicemente esplosive. Gli appassionati di gossip e frequentatori incalliti di social network conoscono bene Alessia Macari, 27 anni, famosa per aver interpretato il ruolo de ‘La Ciociara’ ad ‘Avanti un Altro’ e aver vinto una delle edizioni del Grande Fratello Vip. La frusinate in effetti √® passata alla storia per delle curve semplicemente sensazionali, soprattutto un lato A davvero incontenibile.

Alessia Macari, triste per la fine dell’estate: ma rende felici i suoi fan