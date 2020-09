Anna Falchi incanta il popolo del web | Utenti a bocca aperta – FOTO

Anna Falchi lascia a bocca aperta i suoi tantissimi fan con questa sua recente foto pubblicata sul suo profilo Instagram: grande successo sul social

Anna Falchi ha conquistato i suoi tantissimi follower con una foto pubblicata recentemente tramite il proprio profilo Instagram. La conduttrice, in onda anche oggi alle 12 come padrona di casa di C’è tempo per, su Rai 1, insieme a Beppe Convertini, è molto amata non solo dai telespettatori ma anche dagli utenti dei social network.

Un affetto confermato anche dal numero di follower (437mila) e di interazioni che ha raccolto il post in questione. Infatti, nel giro di appena 2 ore, il contenuto ha raccolto oltre 6mila e 600 ‘like‘ e piĂą di 160 commenti di complimenti.

