Anna Tatangelo continua a deliziare il suo pubblico con scatti particolarmente belli: la cantante condivide il momento subito dopo il risveglio.

Anna Tatangelo è sicuramente il personaggio del momento. La cantante ha conquistato in estate le prime pagine dei quotidiani di gossip per la rottura con Gigi D’Alessio e ha deciso di provare nuovi generi musicali lanciando il singolo ‘Guapo’ con la compartecipazione del rapper Geolier. Anna, inoltre, sta letteralmente infuocando il mondo dei social con i suoi scatti mostruosi. La nativa di Sora, poco fa, ha postato una serie di stories subito dopo essersi svegliata. La 33enne è bellissima come sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta in intimo e vestaglia fa sognare i follower – FOTO

Il bellissimo scatto di Anna Tatangelo: che fascino