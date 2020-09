Antonella Mosetti condivide una foto sensuale e scrive parole serie-FOTO

La Mosetti appare malinconica in una foto condivisa su Intagram, nonostante la sua bellezza si vede che qualcosa non va

Visualizza questo post su Instagram Cura di essere chi sei. Ti amino o no 🤷🏻‍♀️😝 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:50 PDT

Antonella Mosetti condivide una foto su Instagram e sotto nella didascalia scrive: “Cura di essere chi sei. Ti amino o no”. Sono giorni difficili per la Mosetti che è risultata positiva al Covid-19 al rientro delle sue vacanze in Sardegna. La showgirl è stata accusata di aver preso con troppa leggerezza la situazione, e di essersi comportata come se nulla fosse. Antonella sta passando la quarantena a casa sua a Roma ma risulta asintomatica. Ieri la showgirl è intervenuta a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso.

La Mosetti si è lasciata andare a dichiarazioni importanti sul suo contagio e sul Covid che non sono piaciute al pubblico. Si è sottoposta volontariamente al tampone e così ha scoperto di essere positiva. A un certo punto si è iniziato a parlare del fatto che ci sia stata poca attenzione per quanto riguarda la movida. E che è stata proprio questa disattenzione a causare tutti questi contagi. La Mosetti dopo questa affermazione sbotta, dicendo di smetterla di incolpare la movida perché tanto il virus lo si può contrarre anche andando a fare la spesa.

Dibattito acceso sulla movida come causa di contagi tra la Mosetti e il pubblico di Pomeriggio 5

Visualizza questo post su Instagram @maisenza1 👙⬅️😍 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 9 Set 2020 alle ore 3:43 PDT

Il pubblico non è d’accordo con le dichiarazioni di Antonella Mosetti, sul fatto che il virus si può prendere in discoteca tanto quanto si può prendere facendo la spesa. Giovanni Ciacci e Barbara D’Urso sono dalla parte del pubblico e anche loro ritengono che queste affermazioni siano fuorvianti e non veritiere. Oggi nuovamente nelle storie di Instagram la Mosetti fa polemica ma analizzando un altro aspetto della vicenda.La showgirl infatti sostiene che molti personaggi famosi risultati positivi al covid, dopo solo 13 giorni rifanno il test e risultano negativi tornando a lavorare normalmente.

Visualizza questo post su Instagram 🖥🖤 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 2 Set 2020 alle ore 6:15 PDT

Mentre chi non ha un ruolo pubblico abbastanza di rilievo, secondo la Mosetti dopo aver fatto il tampone dopo 15 giorni risultano ancora positivi. La Mosetti chiaramente fa intendere che ci sia un silenzio generale sulla reale positività di molti personaggi noti, a causa dei ruoli importanti che ricoprono.

