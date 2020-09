Beautiful, anticipazioni puntata 10 settembre: Liam ha un colpo al cuore

Beautiful, anticipazioni: Hope e Thomas si sposeranno in 24 ore. Brooke ha ormai rinunciato a trattenere la figlia, ma Liam non ha ancora appreso la notizia.

Hope e Thomas si sposeranno in meno di 24 ore e persino Brooke ha gettato la spugna. Il conto alla rovescia è ormai inizio, non si torna indietro. Riuscirà Thomas a portare a compimento il suo piano? Con Ridge e Steffy dalla sua parte, Xander fuori dai giochi e Brooke rassegnata sembra che non ci sia più nulla in grado di fermarlo. Eppure manca ancora una persona all’appello. Liam sa che Hope è prossima a sposarsi con Thomas, ma non ha idea che il matrimonio sia proprio il giorno successivo. La cosa lo sconvolgerà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michael Jackson bomba dopo 11 anni: ritrovato il suo diario segreto

Beautiful, anticipazioni: Liam è sconvolto

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Liam avrà un colpo al cuore quando scoprirà la data del matrimonio. Il giovane Spencer pensava di avere più tempo per convincere la sua ex moglie a non commettere questo errore. Steffy sarà addolorata dal fatto che Liam pensi ancora ad Hope, ma tenterà di farlo ragionare. In fondo è stata Hope a chiedere le carte del divorzio. Liam non ha più nulla da spartire con lei, è ora che se ne faccia una ragione una volta per tutte.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas confiderà a Ridge la sua paura che Hope non sia coinvolta quanto lo è lui. Ma poco importa: riuscirà a farla innamorare di sé con il tempo e Douglas avrà un importante ruolo in tutto questo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pippi Calzelunghe compie 75 anni, la sua eredità rimarrà per sempre

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter