La Juventus, secondo le indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona per il centravanti Luis Suarez.

Tutte, o quasi, le attenzione dei rumors di calciomercato sono concentrate sulla trattativa tra la Juventus e l’attaccante del Barcellona Luis Suarez. Ormai è noto come il nodo per l’arrivo del Pistolero a Torino sia legato al passaporto comunitario, circostanza che non avrebbe scoraggiato i dirigenti bianconeri. L’esame per conseguire il passaporto potrebbe essere svolto nei prossimi giorni, intanto, secondo le indiscrezioni dalla Spagna, le contrattazioni tra le due società si sono intensificate e l’accordo sarebbe stato praticamente raggiunto: un affare molto simile a quello per Ivan Rakitic, trasferitosi al Siviglia.

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per Suarez: il giocatore pubblica un post criptico

L’affare Luis Suarez alla Juventus sembra ormai essere in dirittura d’arrivo. Questo quanto filtra dai rumors di mercato che arrivano dalla Spagna. Barcellona e Juve, infatti, avrebbero intensificato i contatti nelle ultime ore e sarebbero arrivate ad un accordo per il trasferimento in Italia del Pistolero. Stando a quanto riporta il portale iberico Sport.es, l’operazione sarebbe molto simile a quella dei giorni scorsi che ha portato al ritorno a Siviglia del centrocampista Ivan Rakitic. Nel dettaglio, si parlerebbe di un prezzo fisso molto basso (3 milioni di euro) a cui si aggiungono diversi bonus di 13 milioni di euro. Di questi, circa la metà sarebbero facilmente raggiungibili, mentre la restante parte sarebbe legata ai risultati dei bianconeri in Champions League.

Adesso bisogna superare l’ostacolo relativo al passaporto comunitario, considerato che la Vecchia Signora ha già esaurito le due slot extracomunitari con l’acquisto di Arthur e McKennie. L’esame per conseguirlo, secondo gli ultimi rumors, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni così da consentire al giocatore di lasciare il club catalano.

Intanto Suarez oggi ha pubblicato sulle proprie storie di Instagram un post criptico che smorza gli entusiasmi del popolo juventino. Il centravanti uruguaiano ha postato una foto mentre si allena con la maglia del Barca accompagnata dal seguente messaggio: “Mentre escono fake news…” ed una faccina sorridente. Un messaggio che potrebbe smontare le voci sull’arrivo di Suarez in Italia.