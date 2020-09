Instagram Chiara Ferragni trauma. La moglie di Fedez si apre ai followers e confida loro di avere bisogno di uno psichiatra per superare delle difficoltà. “Ho perso una persona molto cara, il trauma è enorme”.

Siamo abituati a vederla sorridente e sempre circondata dal lusso, a causa del suo lavoro di influencer. Ma Chiara Ferragni è una persona normale quando non ha obblighi professionali da adempiere. Ed a volte le emozioni ed i sentimenti negativi possono prevalere su di lei.

LEGGI ANCHE –> Elena Morali sexy FOTO ai piedi del mare, profilo da infarto: si vede tutto

Questo è proprio quel che è accaduto un anno e mezzo fa ed è proprio la 33enne originaria di Cremona a parlarne. La celebre fashion blogger svela ai fans di essere in cura da uno psichiatra. Nel corso di una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, che vanta milioni e milioni di followers, la moglie di Fedez scrive quanto segue. “Ho perso una persona a me molto cara un anno e mezzo fa. Questo mi ha provocato un trauma fortissimo, legato al suo ricordo. E dico questo anche in nome delle migliaia di messaggi che ricevo da parte di ragazze che hanno subito degli abusi o che necessitano di aiuto”.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini | si sposa ma lo slip è micro e trasparente | FOTO

Chiara Ferragni trauma, lei svela: “Da due anni vado da uno psichiatra”