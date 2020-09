Clizia Incorvaia brilla accanto al suo Paolo Ciavarro-FOTO

Clizia e Paolo finalmente insieme di nuovo, i due si sono riuniti nella città eterna Roma

Clizia Incorvaia ha condiviso un dolce scatto che la ritrae fra le braccia del suo amato Paolo Ciavarro. I due si trovavano nel ristorante di Roma Aroma at Palazzo Manfredi, sullo sfondo si vede il Colosseo in tutta la sua magnificenza. La bella Incorvaia scrive nella didascalia: “Accanto a te, brillo sempre”. Una bella dedica per il suo innamorato. L’ex gieffiana si trova a Roma per un impegno lavorativo. Infatti Clizia parteciperà alla sfilata di Laura Biagiotti e ieri ha scelto l’outfit che indosserà per l’occasione.

Dopo le vacanze Clizia ritorna quindi al lavoro, ma c’è tempo anche per lo svago e sopratutto per stare con il suo amato Ciavarro. La ragazza ha trascorso anche qualche giorno a Milano con la sorella Micol.

La disavventura di Clizia Incorvaia a Roma

In questi giorni a Roma, Clizia ha anche vissuto una disavventura. Infatti la fidanzata di Ciavarro che trovandosi per lavoro a Roma, non ha voluto negarsi del tempo per visitare la città e i suoi musei e mostre importanti. Ha deciso dunque di addentrarsi nel Pantheon, uno dei luoghi più visitati di Roma. Tuttavia dopo essere stata diverso tempo in coda, all’entrata le viene negato l’accesso. Il motivo del rifiuto è dovuto al fatto che la giovane indossasse un top corto, che lasciava le spalle scoperte. La ragazza ha raccontato la disavventura nelle storie di Instagram, rivolgendosi ai suoi follower.

Voleva mostrare loro il Pantheon e la tomba di Raffaello, ma a causa di un eccessiva porzione di pelle in vista non le è stato consentito l’accesso. Al rifiuto però Clizia non c’è stata e allora è corsa ad acquistare una maglietta più appropriata e finalmente è riuscita ad entrare e visitare il meraviglioso antico Tempio romano.

