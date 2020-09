Coronavirus, il bollettino del 9 settembre: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 8 settembre

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noto che i casi di contagio ammontavano a 280.153. Di questi erano 33.789 i soggetti attualmente positivi. Salivano ancora i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 143. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza erano 210.801. Si aggravava il bilancio dei decessi giunto a 35.563.

La Regione Abruzzo, come si leggeva nella tabella del Ministero, segnalava l’eliminazione di un caso dei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 7 settembre

Nella giornata di lunedì i casi di contagio ammontavano a 278.784. Aumentavano ancora gli attualmente positivi 32.993, così come i ricoveri in terapia intensiva: ieri in totale 142. Le persone guarite salivano a 210.238. Il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza saliva a 35.553.

La Regione Sicilia segnalava che dei 49 nuovi positivi, 15 erano ospiti dell’hotspot di Lampedusa, mentre 3 dei nuovi positivi in Calabria erano migranti. La Campania, si leggeva nelle note, aveva comunicato che nell’aggiornamento quotidiano erano presenti 42 soggetti positivi da attribuire ai giorni scorsi.

Covid-19, bambino positivo al primo giorno di scuola: compagni e famiglie in quarantena

In Alto Adige ed a Bolzano, lunedì 7 settembre, sono state riaperte le scuole, che come di consueto aprono i battenti prima delle altre regioni d’Italia. Sono quasi 92mila gli studenti tornati tra i banchi dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Al primo giorno di attività didattiche, come riferisce la stampa locale e la redazione di Fanpage, nella regione del Nord Italia si è verificato il primo caso di bambino positivo al coronavirus. È accaduto all’interno di scuola materna in Alto Adige, l’asilo di lingua tedesca di San Candido, comune della provincia autonoma di Bolzano. A renderlo noto è stato l’assessore provinciale Philipp Achammer nel corso di Pro und Contra, trasmissione in lingua tedesca in onda su Rai Suedtirol.

Il bambino si sarebbe sentito male lunedì accusando alcuni sintomi tipici del virus. Per queste ragioni, il piccolo è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Immediatamente sono scattate le misure di prevenzione ed i 20 compagnetti di scuola del bimbo sono finiti in quarantena insieme alle rispettive famiglie.

Coronavirus, sospensione del vaccino. Cosa succede adesso

Pessime notizie sul fronte vaccino. AstraZeneca, gruppo che stava lavorando alla sua produzione e che pareva possedere il progetto più promettente, ha annunciato di aver sospeso il trial di sperimentazione.

Alla base della decisione alcune complicazioni insorte in uno dei soggetti volontari. Quest’ultimo avrebbe manifestato dei problemi spinali. A commentare l’accaduto il Professor Sergio Abrignani il quale ha invitato a riflettere sull’importanza della fase di sperimentazione.

Ma quanto durerà questo freno? Di norma ha proseguito l’esperto si parla di un lasso di tempo che va dai 6 agli otto mesi. Tuttavia è possibile che se il problema venisse individuato repentinamente lo stop potrebbe perdurare per molto meno.

Covid19. Test sierologici in farmacia: la decisione del Ministero della Salute

I test sierologici sono strumenti di importanza vitale in questo determinato frangente. Sono, infatti, in grado di rilevare la presenza di anticorpi sviluppatisi a seguito di una anche passata presenza del virus. Indicano quindi se il soggetto ha contratto o meno il Covid.



Sul fronte test sierologici, grazie ad un’intesa tra Ministero della Salute e le associazioni farmaceutiche Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), Federfarma e Assofarm, oggi anche nelle farmacie sarà possibile eseguirli. Ovviamente a determinare condizioni, ossia che si seguano tutti i protocolli del caso e che i dati vengano trasmessi alle autorità sanitarie.

