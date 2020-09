Covid-19, il patriarca disse: “è una punizione per i gay”. Oggi risulta positivo. Ha 91 anni ed è ricoverato in condizioni stabili. Sui social è scoppiata l’ironia

Disse che la pandemia era una punizione di Dio per i gay: ora il patriarca ortodosso Filaret è risultato positivo al coronavirus. La notizia l’ha data il sito ufficiale della Chiesa ortodossa dell’Ucraina, spiegando che a 91 anni è stato ricoverato in condizioni stabili. “Vi informiamo che sua Santità il patriarca Filaret di Kiec è risultato positivo al test per il covid-19” recita la nota diffusa dalla chiesa. “Il patriarca è ricoverato e le sue condizioni sono state giudicate soddisfacenti”.

Affermò: “il covid-19 è una punizione per i gay” e oggi risulta positivo

Nel mese di marzo Filaret fece scalpore quando, in una televisione ucraina, disse che secondo lui il coronavirus era “una punizione di Dio per i matrimoni tra persone dello stesso sesso”. Le parole di Filaret erano state definite pericolose da diverse associazioni.

