Diletta Leotta in intimo e vestaglia fa sognare i followers – Foto

Diletta Leotta continua a sedurre con le sue curve sinuose su Instagram. Dopo un’estate bollente trascorsa in Sicilia, da single, almeno ufficialmente, la conduttrice è tornata alla base. Da Milano si riprende con il lavoro, quello sportivo e radiofonico e anche la routine fatta di allenamenti, momenti casalinghi e con gli amici.

In ognuno di questi momenti Diletta regala grandi soddisfazioni ai suoi fan che attualmente si attestano a quota ben 7 milioni. Fascino incredibile, sorriso straordinario e un corpo perfetto, da fare invidia. Un mix esplosivo quello che l’ex di Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto, mette in mostra ben volentieri tra foto e stories veramente ammalianti.

Che i due non stiano più insieme è cosa assodata e non hanno intenzione di parlarne. I rumors dicono che lei si consoli nelle braccia di Zlatan Ibrahimovic, nessuno dei due conferma. E nel mentre il gossip e la curiosità impazzano.

