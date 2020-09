Elena Morali sexy FOTO ai piedi del mare, profilo da infarto: si vede tutto

Elena Morali è ormai famosa per le sue incantevoli pose su Instagram che hanno “gelato” i fan. Il ritratto fronte mare è l’icona di una donna da favola

La prepotente showgirl e web influencer di Instagram è ancora una volta sotto il raggio dei riflettori mediatici. L’Estate 2020 sta per abbassare il sipario sulle bellezze al naturale delle modelle più cliccate, ma per Elena Morali c’è ancora spazio per aumentare il proprio livello di gloria.

A distanza di tempo dall’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso del rapporto tra la Morali e Daniele Di Lorenzo resta l’attrito di coppia. E in modo particolare per l’ex tronista di Uomini e Donne che ha accusato la sua amata, di essere entrata nel giro delle sostanze stupefacenti.

“Sono stanca di essere attaccata da lui, finchè si tratta di insulti personali mi passa pure, ma sulla droga non transigo” – così Elena Morali, come un fiume in piena in risposta ai rimproveri, che sarebbero dovuti essere argomento del Live Non E’ La D’Urso.

Elena Morali non bada alle parole e scende in campo con la sua migliore arma