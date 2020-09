Fans impazziti per Elettra Lamborghini e per lo slip che la cantante indossa in un selfie poi postato sul suo profilo personale Instagram. Le nozze a breve.

Visualizza questo post su Instagram The most famous Italian 🍑 in Capri 😜#ElVerdadero 😜😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 5 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

Favolosa. Non ci sono parole per descrivere Elettra Lamborghini, in slip più che striminzito e con indosso un top a righe verticali bianche e nere. Così si mostra la cantante bolognese in un selfie pubblicato appositamente per una delle sue celebri storie su Instagram.

Tra brevissimo la 26enne emiliana contrarrà un più che desiderato matrimonio con il suo fidanzato ‘AfroJack’, al secolo Nick van de Wall. Si tratta di un dj e musicista olandese con famiglia originaria dello stato sudamericano del Suriname. I due stanno insieme da qualche anno e si sono mostrati da sempre molto affiatati. Specialmente nel difficile periodo della quarantena nella scorsa primavera, con diversi post e storie social che ce li faceva vedere spesso in atteggiamenti scherzosi.

Elettra Lamborghini slip, la foto è da infarto