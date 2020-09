Eros e Aurora Ramazzotti, punzecchiata social agli haters – Foto

Eros e Aurora Ramazzotti complici su Instagram contro gli odiatori e il bady shaming. Botta e risposta ironico conquista i fans

Visualizza questo post su Instagram Caution 🌡 hot temperature 😍 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 4 Gen 2020 alle ore 12:48 PST

Eros e Aurora Ramazzotti scuotono il web con una punzecchiata social agli haters. Papà e figlia, molto complici, riaccendono i riflettori sul body shaming che ultimamente dilaga sul web. Aurora ne è stata vittima, diverse volte, e anche negli ultimi giorni. Molti sono stati gli insulti che le sono arrivati per via del suo aspetto fisico sul web ed in particolare sui social.

Nonostante questo lei porta avanti la sua campagna di “normalità” continuando a ribadire l’importanza di mostrarsi per quello che si è, nella propria spontaneità e naturalezza.

Si mostra serena e sorridente nell’ultima foto pubblicata su Instagram e con il papà ironico accolgono tutto il sostegno del web che applaude a questo sano ottimismo e voglia di dissacrare gli odiatori. Vediamo cosa hanno fatto i due Ramazzotti.

Eros e Aurora Ramazzotti ironizzano: “Ammazza quanto sei brutta”