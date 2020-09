Federica Panicucci. Un rientro in grande stile: “Siete speciali per me”

Federica Panicucci, bellezza eterna, appare su Instagram in splendida forma al rientro da vacanze da sogno. Pioggia di like dei follower sui social

Come una lady in bianco è apparsa durante la prima puntata della nuova stagione di Mattino Cinque. Federica Panicucci, al timone della trasmissione da ben 12 anni, sembra aver fatto un patto con il diavolo.

Impeccabile, bellissima, cristallizzata nel tempo ma soprattutto professionale, simpatica, attenta e preparata. E’ una vera signora della televisione italiana nella quale imperversa ormai da oltre 30 anni, avendo iniziato la sua carriera da giovanissima.

Visualizza questo post su Instagram #summertime ☀️🐠⛱ #estateitaliana #sundaymood☀️ #relax #sole #mare Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 16 Ago 2020 alle ore 7:45 PDT

Il tubino bianco fasciante che ha scelto per inaugurare la nuova stagione sul piccolo schermo ha messo in risalto la sua figura sinuosa e raffinata. Il 27 ottobre compirà 53 anni; durante tutta l’estate ha dato sfoggio della sua forma strepitosa indossando bikini da sogno e portandoci con lei in vacanza attraverso gli scatti pubblicati su Instagram.

Mattino Cinque è dunque ripartito ma con un sapore dolce amaro. Come spiega la stessa Panicucci, non c’è pubblico in studio: “Mediaset rispetta scrupolosamentele norme che servono per ripartire”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Valentina Vignali: prosegue il trio sexy: lati B in primo piano, blocco Instagram – Foto

Federica Panicucci. Si riparte grazie all’affetto del pubblico

Federica Panicucci ha trascorso delle vacanze da sogno senza mai allontanarsi dall’Italia. Puglia e Toscana le mete prescelte. Suoi compagni di viaggio sono stati i figli Sofia e Mattia (avuti dal dj Mario Fargetta, suo compagno di vita per 20 anni).

Sempre presente anche Marco Bacini, imprenditore, proprietario del marchio di moda Rude is cool, a cui è sentimentalmente legata dal 2016.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera costume bianco contro la parete: che schianto – FOTO

Il pensiero del giorno però lo dedica al suo pubblico che la segue da sempre con partecipazione. In un post su Instagram appare stupenda in una mise scura, lunghi capelli biondi lasciati sciolti, un sorriso splendente e questa didascalia lasciata per i suoi follower, arrivati quasi al numero di 1 milione: “Vi ho mai detto quanto siete speciali? Grazie per i vostri messaggi e per il vostro affetto ogni giorno.”

Oltre 13 mila like per lei e una valanga di emoji a forma di cuore per testimoniare il legame di stima che lega la presentatrice ai fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter