Francesco Renga pronto a ripartire: le date del suo tour 2021

Francesco Renga è pronto a tornare sul palco: il cantante ha annunciato le prime date del tour che lo vedrà protagonista ne 2021

Con grande emozione Francesco Renga ha voluto comunicare al pubblico le prime date del tour che porterà in giro per l’Italia a partire da maggio 2021. “Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni“, ha raccontato, per poi sottolineare quanta voglia ci sia di tornare a cantare sul palco insieme al suo pubblico.

Dopo lo stop forzato degli eventi musicali a causa del Coronavirus, tornare ad annunciare dei nuovi concerti per l’artista rappresenta un momento di grossa felicità. Sebbene la situazione sia ancora instabile e l’incertezza aleggi sui programmi del prossimo anno, Francesco Renga ha aperto le prevendite per il suo “Insieme Tour 2021“.

LEGGI ANCHE -> “Cinema Samuele”, il nuovo album di Samuele Bersani: rivelata la tracklist

Le date del tour di Francesco Renga

“Ci stiamo rialzando, con attenzione e responsabilità, ed è finalmente ora di riaccendere la musica“, ha dichiarato Renga per poi annunciare le date che lo vedranno protagonista nei teatri italiani. Il tour partirà il 14 maggio 2021 da Torino e lo vedrà fare tappa anche a Milano, Bologna, Brescia, Bari, Napoli, Roma e Firenze. Per ora sono state confermate solo otto date, alle quali potrebbero aggiungersene delle altre. La prevendita dei biglietti è attualmente aperta sul sito di TicketOne.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Coletta: “Amadeus ha creato il panico, chiarisco la situazione”

Lo scorso weekend Francesco Renga è tornato sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards, l’evento organizzato per dare sostegno ai lavoratori del settore. In quell’occasione si è esibito con il suo ultimo singolo “Insieme: grandi amori” e in duetto con Marco Masini sul brano di quest’ultimo “T’innamorerai“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter