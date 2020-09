Ginevra Lamborghini lancia una sfida alla sorella Elettra – FOTO

Ginevra Lamborghini sfida la sorella Elettra, foto sexy ed una passione in comune: il canto.

Si chiama Ginevra, la sorella minore della più nota Elettra. Impegnata nell’azienda di famiglia, Ginevra vuole portare avanti lo stesso sogno della sorella: cantare. Per Elettra, la passione si è trasformata ben presto in professione. La partecipazione a Sanremo 2020 ha reso ancora più famosa Elettra. Il pezzo Musica e il resto scompare, è stata la hit sanremese più trasmesse sia in radio che su Spotify. Reduce dal successo estivo con il brano La Isla insieme a Giusy Ferreri, questo periodo per Elettra è pieno di impegni, in primis il suo matrimonio: il fatidico sì, sarà pronunciato il prossimo 26 settembre.

LEGGI ANCHE ->Luciana Littizzetto, versione inedita a mare. Un bikini da paura – FOTO

Ginevra Lamborghini produrrà musica

La sorella della Twerking Queen sta lavorando ad un progetto musicale, il lancio di un singolo. La passione per il canto era già emerso tempo prima quando sul suo affollato profilo Instagram condivideva dei video in cui si esibiva con delle cover. Il successo è subito arrivato, molti apprezzavano il talento della giovane Lamborghini. Certamente uno stile tutto diverso dalla più famosa Elettra. La cantante sanremese infatti è stata sempre apprezzata per il suo essere spontanea e molto simpatica. Ginevra invece ha uno stile tutto diverso; pacata ed elegante. Entrambe molto belle e sexy, quando postano qualcosa sui social mandano in delirio i loro fan.

LEGGI ANCHE –> Clizia Incorvaia brilla accanto al suo Paolo Ciavarro – FOTO

La più giovane Lamborghini non ha ancora accennato nulla sul suo progetto, si parla solo del lancio del primo singolo. Chissà cosa aspettarsi, non mancano dedizione e grinta. Sicuramente un altro successo in casa Lamborghini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter