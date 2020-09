Giorgia Rossi, ritorno in studio: esplosiva nel vestito aderente – FOTO

Giorgia Rossi ritorna al lavoro dopo le meritate vacanze, la giornalista sportiva di Mediaset fa subito impazzire i telespettatori con un abito da urlo

Dopo qualche settimana di vacanza, è tornata al lavoro anche Giorgia Rossi. La popolare giornalista sportiva di Mediaset si è goduta alcuni giorni di relax in Toscana. I suoi scatti balneari hanno fatto davvero la felicità dei followers, ma adesso è ora di ricominciare. Una nuova stagione calcistica è al via e bisogna rimettersi in corsa. E Giorgia si è ripresentata davvero in gran forma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Rossi | via tutto | resta senza reggiseno | fans senza parole | FOTO

Giorgia Rossi, forme incontenibili sotto il vestito