Diversi incendi sono divampati nel campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo (Grecia), che è stato parzialmente evacuato, ma migliaia di migranti sarebbero fuggiti.

Alcuni incendi, sviluppatisi in più punti, hanno provocato diversi danni al campo di Moria, il principale centro per migranti della Grecia ed il più grande in Europa, sito sull’isola di Lesbo. Per via dei roghi, il centro, che ospita circa 13mila persone, è stato parzialmente evacuato e migliaia di migranti sono fuggiti. A renderlo noto sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme sviluppatesi sia dentro che fuori dal campo. Al momento non è stato segnalato nessun ferito e, secondo le prime informazioni, gli incendi sarebbero stati appiccati dagli stessi migranti in protesta contro le misure di isolamento per il Covid-19, circostanza che non è stata confermata dalla polizia greca.

„It is the night that #Moria is burning to the ground,” says one friend. “I am standing in the flames and yet I cannot believe, what is happening in front of me.”

This video is filmed by him and sent just now. pic.twitter.com/qTEScei7SJ

— Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 8, 2020