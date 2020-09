Joe Bastianich, nuovo capitolo d’amore per l’esperto cuoco?

Dopo aver sbarrato anzitempo i “ponti” del sentimento alla moglie, il famoso cuoco di MasterChef Italia, Joe Bastianich è alle prese con un nuovo amore

Il noto ristoratore statuitense con un bagaglio di esperienze culinarie alle spalle, Joe Bastianich ha iniziato la sua avventura, come interprete predestinato ai fornelli. Tra una cottura e l’altra, il suo allora “mini” pubblico ha potuto ammirarlo mentre si cimentava a lavare le stoviglie di un famoso ristorante di famiglia.

Accanto alla “gavetta” professionale, nel frattempo già accresceva la familiarità del suo nobile cognome, Bastianich che lo ha portato a diventare una delle migliori personalità culinarie statunitensi, celebrate persino su volumi autobiografici, premiati dal New York Times.

L’esperienza di MasterChef rappresenta per lui il salto definitivo verso la gloria e la fama in ogni angolo del mondo, dove vanta un impero di quasi 30 ristoranti. In Italia, Bastianich ha allargato le sue conoscenze, facendo perno sull’azienda Eataly, la più grande catena di tradizioni alimentari del Paese, la cui notorietà è stata trasferita anche in America.

Nel suo infinito “garage” di esperienze personali, esiste tuttavia un aspetto per Bastianich, quello sentimentale dove non riesce a prendere il volo: che sia la volta buona?

Joe Bastianich, chi è la nuova fiamma del noto giudice di MasterChef