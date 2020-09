Kristen Stewart sgancia la bomba: “Io e Robert Pattinson? Non era reale”. I due si sono conosciuti sul set di Twilight e la loro storia d’amore nella realtà ha fatto sognare il mondo

Ieri sera su LA 5 è andato in onda Breaking Dawn pt.1, con Robert Pattinson e Kristen Stewart come protagonisti. La storia d’amore dei due adolescenti che diventano vampiri ha fatto sognare il mondo, ma non soltanto loro. Anche i loro interpreti sono stati insieme nella vita reale ed erano anche più amati di Edward e Bella.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Robert Pattinson e Kristen Stewart si sono conosciuti sul set di Twilight: dopo tutto questo tempo lei rivela la verità

All’epoca erano soltanto due ragazzi, ignari di quanto il successo li avrebbe travolti, poi è arrivata tutta insieme e non hanno saputo gestirla. Dopo tutti questi anni, Kristen ha deciso di rompere il silenzio riguardo la loro storia e sganciare una bomba che nessuno si aspettava. “Le persone volevano così tanto che io e Rob stessimo insieme che il nostro rapporto si è trasformato in un prodotto. Non era più la vita reale. E questa cosa mi nauseava. Non voglio nascondere chi sono o cosa faccio nella mia vita. Ma non volevo far parte di una storia soltanto per il valore nel mondo dell’intrattenimento”.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Sia lei che Robert ricordano il periodo di Twilight con un po’ di insofferenza, dato che i loro ruoli nella saga li ha tenuti incatenati a lungo nel ruolo di personaggi preferiti degli adolescenti.