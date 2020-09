La figlia di Antonella Clerici chi è? Maelle Martens è ormai una signorina

Antonella Clerici ha una figlia di 11 anni, Maelle Martens cosa fa nella vita la bambina?

Visualizza questo post su Instagram La mia meravigliosa sirenetta… maelle❤️vita mia #maelle #sirenetta Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 9 Giu 2020 alle ore 12:59 PDT

La figlia della Clerici è nata nel 2009 dal legame con Eddy Martens, lo storico compagno di Antonella Clerici. L’arrivo della bambina è stato un evento importante nella vita della Clerici, e anche un piccolo miracolo. Infatti la conduttrice aveva rinunciato da anni ad avere figli perché ormai all’età di 47 anni non ci sperava più. Invece è proprio vero, quando smetti di cercarlo arriva e così è stato.

L’ex compagno, padre della bambina è originario del Congo, i due si sono conosciuti in Marocco dove la Clerici era in vacanza. I due non stanno più insieme ormai da anni, il motivo della rottura risiede anche nel fatto che hanno moltissimi anni di differenza, di preciso sono 15 anni. Tuttavia sono riusciti a stare insieme 10 anni e a fare una figlia.

Com’è oggi Maelle Martens la figlia di Antonella Clerici

Antonella ci tiene molto alla privacy della figlia, infatti la piccola non ha un profilo Instagram e per strada si vede raramente. Solo la mamma condivide ogni tanto qualche foto sul suo profilo Instagram, mostrando Maelle. Se l’ultima volta che abbiamo avuto l’occasione di vedere la bambina avrà avuto poco più di un anno, ad oggi la figlia della Clerici è una signorina ed è cambiata molto. Era il 2010, anno in cui la Clerici ha condotto il Festival di Sanremo e in quell’occasione ha voluto presentare la sua bambina. Ad oggi ritroviamo una ragazzine cresciuta con i capelli scuri e i ricci presi dalla mamma Antonella. I lineamenti e i colori li ha presi però dal padre Eddy.

Visualizza questo post su Instagram Io&te tra le montagne della val germanasca❤️ @foresteria_massello Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 11 Lug 2020 alle ore 6:04 PDT

La bambina vive con la mamma e il compagno, Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria in Piemonte. Il nuovo compagno è un petroliere e fa parte di una famiglia di Imprenditori genovesi, infatti è azionista insieme ai fratelli dell’azienda di famiglia Erg (Edoardo Raffinerie Garrone). La Clerici ha voluto trasferirsi dal compagno che vive in un incantevole villa nel bosco, posto dove vuole invecchiare Antonella con lui.

