Levante, abito da sirena in laguna. Mai vista così bella – FOTO

Uno scatto di Levante dalla Mostra del Cinema di Venezia. La bella cantante sfoggia un abito meraviglioso e sensuale che la fa sembrare una sirena.

Il successo che sta riscuotendo Levante negli ultimi mesi è fenomenale. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo (dove la sua Tikkibombom si è piazzata dodicesima), il suo talento è decollato, portandola in vetta alle classifiche. Un’ascesa vertiginosa, che non si è interrotta nemmeno nel periodo dell’emergenza Coronavirus, seppur questa l’abbia costretta a cancellare il tour che aveva in cantiere. Non è ancora chiaro quando i suoi fan potranno tornare ad ascoltarla in concerto, ma attualmente Levante sta sfruttando ogni occasione possibile per essere vicina al suo pubblico. Il palco le manca ha ribadito più volte: per questo, insieme a molti suoi colleghi ha accettato di partecipare ai Seat Music Awards di Verona. Quasi in contemporanea la bella cantante è stata ospite della Mostra del Cinema di Venezia, sbarcando in laguna con un abito da sirena che ha incantato i fotografi. Clicca su “successivo” per vedere le foto!

Levante, una sirena in laguna