Mandi Mandi dichiara: Non ho dimora fissa. L’attacco di Roberto Alessi

Mandi Mandi, il comico ospite nel programma Rai Storie Italiane dichiara: non ho fissa dimora. Non tardano le critiche di Roberto Alessi.

Marco Milano, noto con il soprannome Mandi Mandi è stato ospite da Eleonora Daniele in Storie Italiane. Il comico racconta la situazione particolare che lo vede coinvolto. Un periodo difficile della sua vita; “Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il covid. Avrei dovuto fare due film a giugno ma ora è tutto bloccato”. Sono queste le parole pronunciate dal comico davanti a Eleonora Daniele. Cause di questo crollo economico – spiega – non solo il Covid ma la cattiva gestione dei suoi conti da parte dei Commercialisti. Poi pronuncia la frase shock: “Sono stato vittima di pregiudizi“.

Mandi Mandi e gli enormi problemi con fisco

Marco Milano interviene anche sui suoi problemi al fisco dichiarando che la sua intenzione è quella di pagare le tasse ma senza lavoro non gli sarebbe possibile. “Ho ancora problemi con Equitalia, i miei commercialisti hanno sbagliato per anni la dichiarazione dei redditi. A loro arrivavano avvisi bonari ma non mi dicevano niente. E’ accaduto per molto tempo, fino a quando non ho accumulato una cifra esagerata e mi hanno pignorato casa”. Un trattamento ingiusto secondo il comico che l’hanno fatto sprofondare ulteriormente nella condizioni di disagio, tale da perdere persino la casa e ammette di essere senza fissa dimora. Non vive per strada perché supportato da persone che gli stanno vicino. A tal punto interviene Roberto Alessi, il giornalista si rivolge direttamente a Marco Milano e gli rimprovera una pessima gestione economica, dato che ha lavorato per molto tempo e guadagnava bene, insomma non era accettabile ridursi così sul lastrico.

Il comico si giustifica a dette provocazioni dichiarando di aver investito i suoi guadagni nell’acquisto di due case, ma che tutto sarebbe stato spazzato via da Equitalia.

