Melita Toniolo in intimo, il pizzo nero non trattiene il décolleté – FOTO

Melita Toniolo su Instagram in uno scatto sexy che la immortala in intimo nero, il reggiseno in pizzo non trattiene il décolleté

Melita Toniolo condivide un anniversario importante con i suoi follower: gli anni di amicizia con Valentina Giacometti e lo fa con uno scatto che ritrae le due belle donne. Melita indossa dei jeans morbidi ed una brassiere in pizzo nero che mette in risalto il suo décolleté. La Giacometti invece un completo intimo probabilmente color carne, deducibile dal piccolo particolare, visibile da un occhio più attento, e avvolta da una camicia a jeans chiaro. Una Melita Toniolo sorridente col viso coperto dalla mano che ben si adatta alla frase da lei riportata: “10 anni di gioie e dolori, ma sempre qui”. La Giacometti invece guarda verso l’obiettivo della reflex ma chinandosi verso l’amica, in segno d’affetto.

Melita Toniolo oggi, modella di intimo e mamma

La 34enne di Treviso si è fatta subito notare nel 2007 anno di esordio in Tv quando fu scelta tra i concorrenti del Grande Fratello. Un trampolino di lancio per la bella Toniolo, cui seguirono altre partecipazioni televisive come Lucignolo su Italia Uno dove Melita era Diavolita. Ben presto Melita Toniolo viene apprezzata non solo per l’evidente bellezza, ma anche per il forte lato ironico, carte vincenti per proseguire in tv oltre l’esperienza gieffina. Mamma di Daniel, nato il 14 dicembre del 2017 la Toniolo ha per il momento altre priorità, ecco perché non si vede in televisione.

Oggi l’ex Diavolita lavora come modella e influencer, frequenti infatti sono i post che la stessa condivide in intimo e in costume, brand che promuove con successo grazie al suo fisico da sempre formoso e apprezzato.

