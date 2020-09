Michael Jackson bomba dopo 11 anni: ritrovato il suo diario segreto. Il Re del Pop è scomparso nel 2009 e dopo tutto questo tempo sono venute a galla alcune cose

Michael Jackson è stato uno dei cantanti più amati di sempre. Da quando è scomparso di lui se ne dicono di tutti i colori: c’è chi dice che è ancora vivo, chi dice che ha finto la sua morte per andare a vivere una vita normale da qualche altra parte, o per cercare una visibilità di cui di certo non aveva bisogno. Sono trascorsi più di dieci anni e l’amore dei suoi fans, però, non è mai scemato. Negli ultimi tempi invece è stato ritrovato un diario segreto che ha rivelato delle storie davvero incredibili.

Michael Jackson verità sconvolgente dopo la sua morte: trovato il diario segreto della star

Gli eredi di Michael sono ancora in tribunale per contendersi pezzi di eredità, nel frattempo è stato ritrovato il diario segreto del cantante. Gli addetti ai lavori e i suoi fans scalpitano per quello che c’è scritto. Viene raccontato un viaggio intimo con uno dei più grandi artisti di sempre. Viene inoltre raccontato che voleva diventare una icona senza tempo, come Charlie Chaplin e Walt Disney. Il piano sarebbe dovuto realizzarsi a Las Vegas, dopo alcuni concerti e film mirati sulla sua vita.

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Can Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

Michael non voleva essere dimenticato, neanche dopo la sua morte: voleva restare nella storia e diventare immortale nella memoria della gente. Di certo ci è riuscito.