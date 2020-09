Splendida e desiderabilissima, Pamela Camassa si mostra così sul suo profilo personale Instagram. Ogni scatto è più bello dell’altro, che donna magnifica.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:05 PDT

La bella Pamela Camassa ha condiviso diversi scatti sul suo profilo personale Instagram. E lì la modella toscana originaria di Prato dà davvero il meglio di sé. La compagna di Filippo Bisciglia vanta una ormai più che longeva a diversi programmi televisivi molto noti, sia della Rai che di Mediaset.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier Domenica In | la confessione | ‘Quando la Rai mi scaricò’

L’ultima apprezzatissima comparsata in tv è avvenuta nel 2019 ad ‘Amici Celebrities’ proprio assieme al suo Filippo e che la vide come vincitrice alla prima edizione del programma. Da allora è trascorso quasi un anno. Nel frattempo il rapporto con Bisciglia continua a restare ben saldo, per la gioia dei rispettivi fans. E Pamela diventa sempre più avvenente.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini | si sposa ma lo slip è micro e trasparente | FOTO

Pamela Camassa, tremendamente bella: fans in visibilio

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 6 Set 2020 alle ore 3:04 PDT

Che spettacolo il suo scatto con un abitino estivo leopardato. Lei fa sfoggio di un paio di gambe assolutamente magnifico ma a spiccare è principalmente il suo sorriso solare. Una donna davvero splendida, della quale non ci si stancherebbe mai. E non a caso i suoi ammiratori la stanno riempiendo di interazioni tutte assolutamente positive. Ci sono più di 7500 ‘mi piace’ che testimoniano come Pamela continui ad essere un volto tv molto amato.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni | il trauma per un lutto tremendo | “Non ce la faccio”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter