Paola Turani: “Quando mi fotografa mio marito…” – FOTO

La modella e influencer Paola Turani scherza su Instagram, didascalia ironica che coinvolge suo marito: cosa è successo

E’ una delle modelle italiane più apprezzate nel mondo, avendo iniziato la sua carriera fin dall’età di 16 anni e avendo sfilato con marchi molto prestigiosi come Calvin Klein, Versace, Dior e non solo. E’ stata anche, più volte, testimonial pubblicitaria per numerosi brand. Parliamo di Paola Turani, fulgida bellezza 33enne originaria di Bergamo. Alta (1,78 m), slanciata e sensualissima, è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove condivide spesso scatti non solo professionali ma anche della sua vita privata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paola Turani, bellezza in primo piano: un dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Paola Turani, bellezza in primo piano e la dedica affettuosa al marito