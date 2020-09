Zodiaco, per questi segni la metà di settembre non sarà semplice

Scopriamo quali sono i segni che vivranno la seconda metà del mese di settembre con qualche difficoltà in più rispetto agli altri

Settembre ormai è iniziato da un po’ e stiamo per dare il benvenuto alla stagione autunnale. Un mese che molte persone vedono come un inizio, come una ripartenza. C’è aria di novità, spesso lavorative ma non solo. Purtroppo pero’ su alcuni segni zodiacali aleggia un alone di sfortuna che potrebbe portare alcune complicazioni. In particolare la seconda metà di settembre non sarà un mese facile per questi tre segni. Scopriamo quali.

I segni zodiacali che non avranno una seconda metà di settembre semplice

Per il segno del Capricorno le prossime settimane porteranno dubbi e incertezze che causeranno dello stress. La sensazione sarà quella di aver perso la propria direzione e saranno tante le domande sul futuro che si porrà. Si renderà presto conto pero’ che vivere il tutto negativamente potrebbe causare solo ulteriori danni e che anche grazie all’aiuto di chi gli sta accanto potrà invece chiarirsi le idee.

Lo stesso varrà per l’Ariete che dopo un periodo di grandi novità si ritroverà a dover fare i conti con alcuni intoppi. In particolar modo sul lavoro ci saranno delle grane che potrebbero portare questo segno a vivere la seconda metà di settembre in preda alla frustrazione. Passare del tempo con le persone amate potrebbe aiutarlo, così come dedicare la propria attenzione anche a quelle attività per la quale spesso non trova il tempo, ma che fanno bene al suo spirito.

Infine anche per i nati sotto il segno del Leone non sarà un fine settembre tutto rosa e fiori, anzi. Mentalmente affaticati, si ritroveranno a rallentare i propri ritmi e a non sentirsi più stimolati come un tempo. Subiranno un blocco che non li permetterà di dare il loro massimo come al solito. Ma farsi prendere dall’ansia e dalla disperazione sarà inutile, solo in modo lucido potranno risolvere la situazione. Magari anche grazie a una persona alla quale affideranno i propri timori.

