Pippi Calzelunghe compie 75 anni, la sua eredità rimarrà per sempre

Doppio anniversario per Pippi Calzelunghe, 75 anni dall’uscita del romanzo e 50 dall’uscita in televisione

Il romanzo di Astrid Lindgren compie 75 anni, Pippi Calzelunghe la bambina con le treccine rosse e lo stile di vita particolare, scritto nel 1945. Sono anche passati 50 anni dalla prima messa in onda della serie tv di Pippi Calzelunghe, allora la tv era ancora in bianco e nero. La storia famosa di Pippi è che suo padre è un marinaio che gira per il mondo e della madre non si hanno notizia. Lei dunque vive da sola sulla terra ferma e per migliori amici ha un cavallo bianco e una scimmietta, poi ci sono anche i bambini che vivono vicino a lei Tom e Annika. Li trascina sempre in situazioni pericolose ma divertenti.

Vista la situazione particolare della vita di Pippi, lei è nota per porre moltissime domande agli adulti e mette continuamente in discussione i modelli educativi. La bambina rifiuta i canoni della società in cui vive, infatti va in giro vestita con mille colori diversi, cappotti rattoppati, calze a righe e trecce rosse tenute su con fil di ferro. Lo scopo della scrittrice era di divertire sua figlia e tutti i bambini nel leggere le avventure di questa bambina formidabile.

Tuttavia molti hanno criticato il personaggio di Pippi, proprio a causa del suo comportamento anticonformista. Pensavano che fosse un cattivo esempio per i bambini, che magari vedendola avrebbero potuto adottare i suoi comportamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giorgia Rossi, ritorno in studio: esplosiva nel vestito aderente – FOTO

Com’è oggi l’attrice che interpretava Pippi Calzelunghe

Inger Nilsson è l’attrice che interpretava Pippi Calzelunghe. L’attrice sarà sempre ricordata per questa interpretazione. Negli anni il personaggio di Pippi è stato trasformato in film, musicals e addirittura cartone animato. Ha ispirato intere generazioni ed è stato fonte d’ispirazione anche per moltissime altre storie. L’attrice Nilsson paragona Pippi ad un personaggio noto di oggi, Greta Thunberg. La ragazzina ambientalista che fece scalpore perché sollevò il problema molto serio dell’ambiente, davanti a tutto il mondo con molto coraggio e simpatia. Scoprendo Greta si è scoperta nuovamente anche la cultura scandinava che era la stessa mostrata in Pippi Calzelunghe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Salerno. La regina dell’estate 2020, esplosione di sensualità – FOTO

Per chi volesse fare un tuffo nel passato o per chi volesse mostrare ai proprio figli una serie tv senza tempo. Pippi Calzelunghe andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 9.10 sul canale DeAJunior, canale 623 di Sky.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.