Sabrina Salerno. La regina dell’estate 2020, esplosione di sensualità – FOTO

Sabrina Salerno. La popolarissima showgirl ligure saluta la fine dell’estate mostrandosi in tutta la sua avvenenza su Instagram. Forme da paura

E’ senza dubbio lei la regina dell’estate 2020. La sensualissima Sabrina Salerno ci ha portato con sè durante queste afose settimane attraverso gli scatti ad alto contenuto sexy che continua a pubblicare, mostrandosi in bikini succinti e pose da pin up.

Non si è mai allontanata dall’Italia. Ha goduto delle magnificenze del nostro paese tra sole, mare e montagna: non si è fatta mancare nulla. E’ stata a Porto Venere, poi un salto in Veneto, a Jesolo, concludendo il suo tour sulle Dolomiti, per la precisione a Cortina d’Ampezzo. Mete super gettonate dai vip di casa nostra.

Visualizza questo post su Instagram Sono come sono… prendere o lasciare… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

Tra escursioni in barca, shopping nei negozi tipici, degustazioni dei piatti tradizionali, i suoi scatti focosi con costumi striminziti hanno acceso l’ardore dei suoi follower che non hanno mai mancato di commentare con frasi di approvazione.

Sabrina Salerno al passo con i tempi che cambiano