Un ragazzo di 25 anni, originario della provincia di Caserta, ha perso la vita in un tragico incidente consumatosi nella mattinata di ieri a Lugana di Sirmione (Brescia) sulla strada provinciale Sp11. Secondo quanto ricostruito, la vittima, Giandomenico Piscitelli, si stava recando a lavoro, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto ed invadendo la corsia opposta si è scontrato contro il rimorchio di un camion che viaggiava in direzione opposta. A nulla sono valsi i soccorsi del personale medico del 118 che ha potuto solo constatare il decesso del 25enne, avvenuto sul colpo. Illeso il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in ospedale sotto shock.

Brescia, schianto tra auto e camion sulla strada provinciale Sp11: muore ragazzo di 25 anni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. Il camionista, un uomo di 38 anni, è rimasto illeso, ma è stato trasportato in ospedale sotto shock.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e quelli della Polizia stradale di Desenzano che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto costato la vita al ragazzo. Gli agenti hanno posto sotto sequestro i due veicoli coinvolti.

Piscitelli, riporta Brescia Today, lavorava da tempo tra il lago di Garda e il Trentino prestando servizio in cucina al Lefay Resort di Gargnano e allo Spinale Hotel di Madonna di Campiglio. Diffusasi la notizia del decesso sono stati numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo del giovane 25enne.