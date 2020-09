I lavoratori subordinati che hanno figli minori di 14 anni in quarantena faranno smart working.

I lavoratori subordinati che sono genitori di figli under 14 anni con loro conviventi in quarantena lavoreranno in modalità agile, cioè in smartworking.

Inoltre, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere svolta in questa modalità uno dei due genitori potrà chiedere un congedo straordinario retribuito al 50%.

Il contagio a scuola è lo scenario a cui tentano di fornire una regolamentazione queste disposizioni che si applicheranno fino al 31 dicembre 2020, in base all’ultima bozza del decreto trasporti.

Invece il prossimo 15 ottobre cesseranno di essere vigenti le procedure semplificate per il ricorso allo smart working. Dopo le imprese dovranno stipulare accordi individuali con i singoli lavoratori come era previsto prima dell’emergenza sanitaria.