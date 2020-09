Covid, in arrivo il nuovo test salivare super rapido: il parere del ministero

Un nuovo test, chiamato “Daily Tampon”, è in fase di sperimentazione da parte del ministero della Salute: è molto più rapido del tampone

Un nuovo test, chiamato “Daily Tampon”, è in fase di sperimentazione da parte del ministero della Salute. E’ un test molto rapido e diverso rispetto a quello tradizionale. Il semplice test richiede un tampone orale e analisi e mostra i risultati in modo simile a un test di gravidanza. Si differenzia dagli attuali test “rapidi” in uso presso alcuni aeroporti italiani, che invece richiedono un prelievo di secrezioni nasali e faringee. Il Daily Tampon è stato creato da una società lombarda chiamata Allum, in collaborazione con l’Università del Sannio a Benevento.

Arriva il test super-rapido

Allum, un produttore di sistemi di illuminazione di Merate (Lecco), ha iniziato progettando lampade in grado di disinfettare le stanze dal virus, ha detto al quotidiano locale Stefania Magni, direttore dell’azienda. “Ma ci siamo resi conto che ci voleva troppo tempo ed era oneroso. Durante il blocco ci siamo chiesti come avremmo potuto aiutare il paese a tornare alla normalità il più rapidamente possibile. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo test insieme a Pasquale Vito, professore di genetica presso il Università del Sannio, e lo spin-off universitario Genus Biotech di cui è presidente”.

Tuttavia, il ministero della salute ha frenato gli entusiasmi ed ha chiarito: “Non c’è ancora stata alcuna validazione da parte del ministero della salute“. Tuttavia, sembra che in breve tempo il test possa diventare realtà ed essere disponibile. La cosa cambierebbe molto costi e tempi dei test.

