Uomini e Donne, le nuove troniste tolgono il fiato: sono bellissime – FOTO

Uomini e Donne, le nuove troniste tolgono il fiato: sono bellissime. La prima si chiama Sophie e ha diciotto anni, la seconda ne ha 29 e si chiama Jessica

Oggi 9 settembre è andata in onda la terza puntata di Uomini e Donne, e Maria De Filippi ha presentato le due troniste donne. Entrambe bellissime e molto diverse tra di loro, hanno conquistato i social, chi per un motivo e chi per l’altro.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Le nuove troniste di Uomini e Donne Sono Sophie e Jessica: sono stupende e diversissime

Sophie ha diciotto anni e sembra molto più grande della sua età. I suoi genitori sono divorziati e ha un bellissimo rapporto con entrambi, che sono molto giovani e sono come degli amici per lei. Ha avuto una storia importante nella sua vita e che è finita molto male perché lui l’ha tradita. A Uomini e Donne, oggi, cerca l’amore.

Poi c’è Jessica, ha 29 anni e un passato molto turbolento. Mamma di un bambino di 5 anni che si chiama Kevin, chiede scusa ai suoi genitori per essere stata una figlia troppo ribelle e complicata. A 18 anni è scappata di casa ed è andata a vivere a Milano per 3 mesi, con soli 300 euro in tasca, dormendo per strada e arrangiandosi come poteva. Vive con suo figlio e sta cominciando a sentire la mancanza di una persona con cui dormire la sera, quando finisce la giornata.

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Can Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

Sono molto diverse ma bellissime entrambe: gli utenti sono molto curiosi di vedere come andranno a finire i loro percorsi nel programma.