Valentina Ferragni gambe lunghe e abbronzate, pioggia di likes – FOTO

Valentina Ferragni gambe lunghe e abbronzate, pioggia di likes. La sorella di Chiara ha pubblicato diversi scatti sui suoi social da stare senza fiato

Valentina Ferragni è una delle donne più amate dei social. Sorella di Chiara Ferragni, è diventata conosciuta per questo, ma con il suo viso dolcissimo e i suoi modi di fare ha conquistato tutti. Di recente è stata presa molto di mira per il suo aspetto fisico: durante la quarantena ha messo su qualche chilo e a molti followers questo non è piaciuto. Sono nate delle critiche stupide e sterili, quando Valentina continua ad essere bellissima e i chili che ha messo sono appena visibili e la rendono soltanto più meravigliosa.

Valentina Ferragni e lo scatto pubblicato su Instagram: bella da togliere il fiato

Valentina in una recente intervista ha dichiarato che non le importa più di essere magrissima. I followers continuano a metterla a paragone con la sorella Chiara e questo da molto fastidio ai fans delle sorelle Ferragni. Valentina ha detto che se vuole mangiare un piatto di pasta lo fa, che le persone continuano a criticarla sui social facendo i leoni da tastiera e poi da vicino le fanno i complimenti e le chiedono un selfie. Quando lo pubblicano sui social, poi, lo fanno solo per far notare quanto “sia brutta senza trucco”. Valentina ha capito che è inutile cercare di farsi piacere quando le persone continuano a criticarti sempre.

Valentina è di una bellezza mozzafiato e le foto che pubblica sui social ne sono la prova.