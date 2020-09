WhatsApp Smart Reply, cosa sono e come funzionano le risposte veloci

WhatsApp Smart Reply, le risposte veloci sull’app di messaggistica istantanea arrivano anche in Italia: vediamo cosa sono e come funzionano

Sono giunte anche in Italia le WhatsApp Smart Reply, una funzione molto utile, arrivata dapprima negli Stati Uniti, e solo di recente nel nostro Paese. Di cosa stiamo parlando? Si tratta di uno strumento che in realtà non è relativo all’app di messaggistica istantanea e neppure sviluppato dai developer della stessa. Infatti è una feature che riguarda solo gli utenti in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android.

Esclusi, almeno finché Apple non deciderà di introdurle, tutti coloro che hanno un iPhone. Fatta questa premessa, scopriamo cosa sono WhatsApp Smart Reply e come funzionano le risposte veloci. Stiamo parlando letteralmente di risposte intelligenti, cioè quelle che permettono di replicare a un messaggio WhatsApp che riceviamo senza aprire l’applicazione.

WhatsApp Smart Reply, cosa sono e come funzionano le risposte rapide su Android