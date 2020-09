Alessandra Amoroso si racconta : “Emma mi ha salvata”

In intervista Alessandra Amoroso ha rivelato alcune curiosità su di se e sul futuro, ha parlato anche di un momento importante con Emma

Visualizza questo post su Instagram Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.☀️🚌🌊 #Karaoke Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 14 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT

Alessandra Amoroso ha terminato un estate speciale, la cantante ha compiuto 34 anni ad agosto. E con la canzone Karaoke è stata in testa tutta l’estate, la seconda hit insieme a Boomdabash dopo Mambo Salentino dell’anno scorso. Sembra un accoppiata vincente la loro. Recentemente la Amoroso si è esibita ai Seat Music Awards ben due volte, il programma di premiazione musicale condotto da Vanessa Incontrada.

La Amoroso ha rilasciato un intervista raccontato il suo rapporto con i social. La cantante rivela che lei non ama comunicare con attraverso i social dicendo ogni singola cosa che le passa per la testa. Scegli lei quando parlare eventualmente sui social, e sicuramente non parlerà mai del suo privato su queste piattaforme. Alessandra parla solo attraverso la sua musica, è lì che si racconta. La cantante è fidanzata con Stefano Settepani, produttore musicale e stretto collaboratore di Maria De Filippi.

La lunga amicizia con Emma è stata la sua salvezza

Emma e Alessandra sono amiche da molti anni, da quando hanno partecipato ad Amici insieme, era il 2009. La Amoroso ha parlato molto di Emma, e ha raccontato un aneddoto recente. La cantante ha passato un momento difficile, si era chiusa in se stessa smettendo addirittura di ascoltare musica. Emma a quel punto l’ha coinvolta a tradimento in una diretta Instagram speciale che ha salvato la cantante dalla situazione in cui si trovava.

Emma l’ha chiamata su Instagram e lei in pigiama e tutta scomposta ha risposto pensando di parlare solo con lei, invece si è trovata di fronte a migliaia di fan. Si dice che ogni male non viene per nuocere, e così è stato in questo caso perché dopo questa esperienza la Amoroso ha cominciato lei stessa a fare qualche diretta su Instagram. Ne ha fatta una anche con Nicolò De Devitiis.

Alessandra ha confessato anche di avere due grandi paure, e queste sono la solitudine e il buio. Tuttavia pare che la cantante abbia affrontato le sue paure sconfiggendole grazie ad un traguardo che l’ha resa più forte. La Amoroso ha dunque affrontato i suoi demoni vincendo, ed è riuscita a superare anche un momento difficile capendo l’importanza delle persone che ha accanto. Ora è una donna nuova con un equilibrio diverso.

