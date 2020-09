Antonella Mosetti continua a postare contenuti bollenti sul web: la showgirl mette in mostra le sue curve da capogiro con disarmante sicurezza.

Antonella Mosetti continua a mettere in mostra le sue forme facendo letteralmente impazzire i fan. La showgirl è una donna molto attraente e sensuale e sa come deliziare la sua platea. In questa calda estate, la romana ha postato numerosissimi scatti in costume nascondendo pochissimo il suo incredibile corpo. Antonella, nella giornata odierna, ha condiviso in rete una fotografia spettacolare: la 45enne indossa un top strettissimo che mette in evidenza il suo splendido seno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Falchi fa sognare i fan: outfit da urlo e stacco di coscia da infarto – FOTO

Antonella Mosetti, top strettissimo: che décolleté

La Mosetti è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta 637mila follower. La showgirl, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un top strettissimo che mette in bella vista il suo incredibile décolleté. Gli occhi della romana sono stupefacenti e non passano inosservati, così come le sue labbra carnose. Il post ha raccolto 5mila cuoricini e numerosi commenti. “Quanto sei bella”, “Farei pazzie per averti”, “Bellissima donna complimenti”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara superlativa a bordo piscina, costume striminzito e seno in bella vista – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🧚🏻 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 20 Ago 2020 alle ore 2:14 PDT

La romana è sempre più esplosiva sui social: Antonella fa impazzire gli ammiratori con il suo décolleté, le sue incredibili gambe e il suo lato B spaziale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter