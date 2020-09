Che bella che è Aurora Ramazzotti, anche in quelle situazioni dove sensualità e femminilità non la fanno propriamente da padrone. Lei è sempre uno spettacolo.

Sembra una bambolina, Aurora Ramazzotti. Nelle immagini che lei stessa propone su Instagram, nel corso di alcune storie, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker si fa vedere mentre pratica alcuni esercizi di fitness a casa.

E non manca la sua classica dose di ironia, rivolta in particolar modo a sé stessa. Proprio questo è il motivo che fa si che Aurora piaccia ala gente. La sua semplicità, la sua innata capacità di sapere scherzare e di prendere tutto alla leggera, per instillare il buonumore negli altri.

Aurora Ramazzotti, va tutto a meraviglia