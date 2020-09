Probabilmente non è mai apparsa più bella di così, Belen Rodriguez. La modella argentina è favolosa anche quando non è truccata di tutto punto.

Visualizza questo post su Instagram ♥︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Set 2020 alle ore 5:05 PDT

Da anni è la regina dei social. Belen Rodriguez su Instagram è la dominatrice indiscussa in Italia, dall’alto dei suoi milioni e milioni di followers. E lei contraccambia tutto questo affetto facendosi vedere in pose dove fa sfoggio di tutta la sua sensualità.

Bellissima come nessuna, la sudamericana sa essere sempre desiderabile. Ed ogni nuovo scatto è ricco di femminilità e ce la mostra desiderabilissima. Una donna come lei è in grado di fare sognare. E Belen è talmente bella che anche senza trucco e con un abbigliamento minimal sa fare strage di cuori.

Belen Rodriguez, ogni volta sempre più bella