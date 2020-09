Benedetta Rossi, l’avete mai vista da giovane? Irriconoscibile

Benedetta Rossi da giovane: la food blogger come non l’abbiamo mai vista in una foto di quando aveva appena 14 anni

Benedetta Rossi ormai la conosciamo tutti. È una delle food blogger più famose del nostro Paese, tutti prima o poi abbiamo spulciato qualche sua ricetta. Oggi Benedetta è amatissima e molto seguita sul web. Con la sia semplicità e solarità si è fatta amare fin da subito.

Il suo volto pacioccone e quel taglio di capelli, rossi e corti, hanno impresso un’impronta importante nel suo successo. Sempre uguale, semplice e spontanea come una vera casalinga, il suo grembiule ricamato, il suo pollice in su e il suo sorriso contagioso.

Ma avete mai visto com’era da giovane? La food blogger ha condiviso una sua vecchia foto ma non a tutti è passata sotto gli occhi. Siete curiosi di vedere com’era Benedetta Rossi?

LEGGI ANCHE –> Alessandra Amoroso, il vestito è tropo corto e lei è troppo sexy. Che donna – FOTO

Benedetta Rossi da giovane, capelli rossi e lunghi